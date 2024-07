Werken aan spoorwegen duren week langer: “Tot midden juli geen treinen tussen Jette, Ternat en Opwijk”

Sinds eind vorige maand vernieuwt spoorwegbeheerder Infrabel sporen en wissels in Jette. Daarnaast wordt ook de bovenleiding en seininrichting er aangepast en deels vernieuwd. Normaal moesten de werken eind deze week klaar zijn. “Maar bij de spoorwerken in Jette is er nu een technisch probleem opgedoken. Door de overvloedige regenval van de voorbije weken is de ondergrond verzadigd”, laat Frédéric Petit van Infrabel weten. “Daardoor doet er zich een probleem van de stabiliteit voor. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen er geen treinen rijden tot de spoorinfrastructuur voldoende stabiel is.”

Daardoor duren de werken een week langer. De NMBS legt vervangbussen in op de lijnen richting Ternat en Opwijk. Die stoppen ook aan de stations van Merchtem, Mollem, Dilbeek en Sint-Martens-Bodegem. “Een aantal treinen wordt ook omgeleid of hun traject wordt beperkt. Ook de vertrektijden van een aantal treinen wijzigen”, aldus nog Petit.