Werken dwarsbaan Brussels Airport op schema: “Met man en macht aan het werk”

Zo’n 13 hectare van de start- en landingsbaan 01/19 krijgt een nieuw laagje asfalt, omgerekend zo'n 20 voetbalvelden. En daar is serieus wat werkkracht voor nodig: 100 voertuigen en 120 mensen worden ingezet om alles op minder dan een maand klaar te krijgen. “We zijn gestart op 7 augustus, een derde van de baan is intussen al volledig afgewerkt. De voorzien einddatum is nog altijd 1 september. Naast een nieuwe afsaltlaag vernieuwen we meteen ook de bekabeling en de goten. Zo zorgen we voor een betere afwatering van de baan”, zegt Jeffrey Franssens van Brussels Airport.

De renovatie is nodig om de veiligheid van het vliegverkeer te kunnen blijven garanderen in de toekomst. Dat de baan zo'n grondige opknapbeurt krijgt, is vrij uitzonderlijk. De laatste was in 2016. “Tussen 23 augustus tot 26 augustus wordt er ook ’s nachts gewerkt. Dan zal ook een kruisende landingsbaan volledig afgesloten worden. Kleine vertragingen zijn dan mogelijk, maar die impact zal sowieso beperkt blijven”, besluit Franssens.