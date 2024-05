Werken Leonardtunnel lopen vertraging op: "Vrijdag meer hinder voorzien, mijd de omgeving"

Het was de bedoeling om de vijzeloperatie, waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer de tunnel van de E411 zal optillen, in de nacht van donderdag op vrijdag uit te voeren. “Tijdens dat vijzelen worden zowel de tunnel van de Ring rond Brussel als die van de E411 volledig afgesloten. Doordat ze nu overdag moeten gebeuren, wordt veel hinder verwacht”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. “We raden aan om de hele dag de omgeving van het Leonardkruispunt te vermijden, zeker vanaf de middag. Uitstellen is geen optie, want dan zou mogelijk de tunnel van de ring niet zoals gepland op maandagochtend opengesteld kunnen worden.”

Ook op zondag 12 mei wordt ernstige hinder verwacht, zoals de afgelopen weken reeds aangekondigd werd. "Wie uit vakantie terugkeert en via het oostelijke deel van de Ring rond Brussel of de E411 rijdt, moet rekening houden met stevige files en mogelijk hoog oplopende wachttijden", besluit het Agentschap Wegen en Verkeer.