Werken op- en afrittencomplex Dilbeek starten medio 2026

Als alles volgens plan verloopt, start midden volgend jaar de herinrichting van het op- en afrittencomplex in Dilbeek. Het gaat om bijzonder ingrijpende werken die, verspreid over verschillende fasen, in totaal zo'n zes jaar zullen duren.

Eerst worden de op- en afritten heraangelegd, daarna komt er een tijdelijke brug voor het openbaar vervoer en hulpdiensten. Die is nodig omdat vanaf 2028 de huidige brug over de Ring rond Brussel wordt afgebroken. Meer dan twee jaar wordt het verkeer omgeleid. Fietsers en voetgangers zullen gebruik kunnen maken van een van de twee nieuwe fietsbruggen.

Tot slot wordt de Ninoofsesteenweg heraangelegd. Midden 2032 moeten alles klaar zijn.