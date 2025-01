Werken tunnels Leonardkruispunt gaan nieuwe fase in

De tunnels aan het Leonardkruispunt krijgen een opknapbeurt de komende maanden. Ze dateren uit de jaren 70 en nu is het tijd voor een grondige renovatie. "We gaan voorbereidingen doen voor de renovatie van de tunnels van de E411, onder het Leonardkruispunt. Die werken zullen vanaf vanavond telkens 's avonds en 's nachts voor hinder zorgen," weet Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Wie er tussen 20u30 en 5u30 wil passeren, moet omrijden langs Groenendaal en het Vier Armenkruispunt. Maar er is ook goed nieuws voor de pendelaars. "Belangrijk nieuws is dat we vanaf april of mei alleen nog maar 's avonds en 's nachts gaan werken in de tunnel van de Ring. Vanaf dan zal het dus aangenamer worden voor de gebruikers van de Ring.'