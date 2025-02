Werken Woluwedal stuiten op protest van gemeente en buurt, projectontwikkelaar: “Alles is vergund”

Gisteren is in Zaventem de herinrichting van het kruispunt aan de Grote Kloosterstraat begonnen. “De vernieuwde aansluiting moet er voor zorgen dat toekomstige ontwikkelingen geen bijkomende mobiliteitsdruk op de omgeving veroorzaken”, zegt MG Real Estate. Die projectontwikkelaar wil er een logistiek centrum bouwen, dat ook al enige tijd voor commotie zorgt. “Maar de bouwvergunning van de ontwikkelaar voor de werken is inmiddels vervallen. We overwegen daarom een gerechtsdeurwaarder in te schakelen”, zegt Patrick Delaunoy van actiecomité 1832works.be. “Daarnaast zouden wij een spoedprocedure kunnen starten bij de burgerlijke rechtbank om de annulering van de werken te eisen indien noodzakelijk.”

Maar volgens MG Real Estate is alles volgens de letter van de wet verlopen. “Al in oktober 2022, binnen de termijn van twee jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning, hebben we de start van de werken aan het omgevingsloket en werden de werken opgestart. In de daaropvolgende dagen, weken en maanden voerde de aannemer aanzienlijke werken uit: het terrein werd genivelleerd, er werd een bufferbekken gegraven en proefsleuven getrokken om de bestaande nutsleidingen in kaart te brengen en nieuwe nutsleidingen aan te leggen. De werken die vandaag aan het kruispunt plaatsvinden, finaliseren de herinrichting”, aldus de projectontwikkelaar.

De komende maanden vernieuwt en verbreedt de projectontwikkelaar de koker van de Woluwe zodat de toegang tot de Grote Kloosterstraat voldoende breed wordt. Daarnaast wordt het fietspad verlegd, komen er twee fietsbruggen over de Woluwe en zullen fietsers in beide richtingen vlot kunnen doorfietsen. Tot slot wordt ook de verkeerslichtenregeling aangepast, zodat het autoverkeer goed doorstroomt. “We ontvingen al een honderdtal brieven en e-mails van misnoegde inwoners. We hebben zelf, tot nu toe tevergeefs, alle mogelijke juridische stappen ondernomen om de werken tegen te houden”, klinkt het bij schepen van Mobiliteit Lukas Schillebeeckx.