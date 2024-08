Wie rood kruis negeert, riskeert 174 euro boete: “Levensgevaarlijk”

Elke dag zijn er gemiddeld 19 ongevallen op snelwegen waarbij vaak één of meerdere rijstroken zijn afgesloten. “Een rood kruis boven de rijstrook verbiedt dat bestuurders de rijstrook nog langer gebruiken en vraagt om zo snel mogelijk de rijstrook te verlaten. Een rood kruis mag men nooit voorbijrijden”, zegt Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Een rijstrook wordt nooit zonder reden afgesloten: er kan een ongeval zijn, een obstakel op de weg liggen of sprake zijn van watergladheid. Een rood kruis kan ook wegenwerken beveiligen of een spitsstrook afsluiten. Het negeren is levensgevaarlijk.”

Met een nieuwe campagne 'Wees geen $*#!&' spreekt het Agentschap Wegen en Verkeer bestuurders aan die het rode kruis bewust negeren. “De verkeersleiders van het Vlaams Verkeerscentrum zien verschillende redenen: overtreders zien het gevaar niet meteen, ze volgen andere weggebruikers die hetzelfde doen, ze willen sneller de afrit bereiken of een file vermijden”, zegt Kiekens. “Omdat bestuurders zichzelf en anderen zo in levensgevaar kunnen brengen, riskeren ze een hoge boete. De wegcode categoriseert de overtreding als hoogste categorie, dezelfde als die voor het rijden door het rood licht. Boetes starten vanaf 174 euro via onmiddellijke inning.”