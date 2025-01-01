Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe
© Google Maps

Zaterdagavond sluit E40 voor alle verkeer door sloop brug

De verouderde brug over de E40, op de grens tussen Dilbeek en Asse, zal in de nacht van zaterdag op zondag worden afgebroken. De snelweg wordt dan in beide richten afgesloten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat in de nacht van zaterdag 27 september op zondag 28 september de verouderde brug over de E40 slopen. Daarvoor sluit het Agentschap de snelweg in beide richtingen en voor alle verkeer af tussen 21.00 uur en 9.00 uur. Om 20.00 uur zaterdagavond gaan de opritten in Aalst, Affligem en Ternat al dicht. Tijdens de sloopwerken zijn de snelwegparkings in Groot-Bijgaarden niet toegankelijk. Omrijden kan via de Ninoofsesteenweg.

Zes kranen zijn nodig om de brug af te breken. Het laatste brugdeel laat de aannemer gecontroleerd vallen. Een zandbed van zo'n dertig centimeter dik moet het wegdek beschermen tegen de klap. Zodra de brug verwijderd is, beginnen de werken aan de nieuwe landhoofden.

Zondagochtend gaat de E40 opnieuw open. Het AWV waarschuwt weliswaar dat het erg druk kan worden en vraag daarom om alleen de snelweg op te gaan als het echt niet anders kan.

