Zes straten in Dilbeek krijgen nieuw asfalt

Zes straten in Dilbeek krijgen nieuw asfalt: "Hinder onvermijdelijk"

De gemeente Dilbeek pakt het asfalt in zes straten aan. De werken zullen onvermijdelijk hinder met zich meebrengen.

Het asfalt wordt vernieuwd in de Assestraat, de Broekstraat, de Brusselstraat, Groot Tenbroek en de Neerstraat. De Hendrik Placestraat volgt in de herfstvakantie.

Gisteren is in de Assestraat en de Broekstraat gestart met het affrezen. In de Brusselstraat, Groot Tenbroek en de Neerstraat gebeurt dat vandaag. Volgende week volgt overal het aanbrengen van de nieuwe toplaag.

Inwoners kunnen terecht op de website van de gemeente Dilbeek om te weten wanneer hun straat niet toegankelijk is.

Gemeente Dilbeek

Meest bekeken

Economie
Vlaamse Rand
Politiek

LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"

Cultuur

Johan Verminnen begint zijn afscheidstournee in geboortedorp Wemmel: “De plek waar alles begonnen is”

vrij 5 sep
Samenleving
Politiek

Protest in Halle tegen schrappen November Wereldmaandactiveiten: "Autoritaire bestuursstijl"

Mobiliteit

Vier gewonden na zware kettingbotsing op A12: "Geen levensgevaar"

Economie
Samenleving
Vlaamse Rand

Ook Makrosite in Machelen wordt combinatie van KMO's, ontspannig en retail: "Op deze site sneller gaan"

Meer nieuws uit de regio

Jeugd
Sport
Vlaamse Rand

Team Warre draagt 86.177 euro bij aan Run to Kick: "Ongelofelijk blij en trots"

maa 29 sep
Mobiliteit

Brug over E40 succesvol geveld: "Vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”

Jeugd
Onderwijs
Vlaamse Rand

Odisee Dilbeek start academiejaar met graduaat Orthopedagogische Begeleiding: "Opleiding met maatschappelijke impact"

woe 24 sep
Jeugd
Samenleving
Vlaamse Rand

Team Warre en Bukas verkopen bouletten voor strijd tegen kanker bij kinderen: "We zijn daar heel dankbaar voor"

woe 24 sep
Jeugd
Mobiliteit
Vlaamse Rand

Nieuw stuk fietssnelweg geopend in Dilbeek: "Beetje bergop, maar dat voel je niet"

woe 24 sep