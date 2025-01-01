Zes straten in Dilbeek krijgen nieuw asfalt: "Hinder onvermijdelijk"

Het asfalt wordt vernieuwd in de Assestraat, de Broekstraat, de Brusselstraat, Groot Tenbroek en de Neerstraat. De Hendrik Placestraat volgt in de herfstvakantie.

Gisteren is in de Assestraat en de Broekstraat gestart met het affrezen. In de Brusselstraat, Groot Tenbroek en de Neerstraat gebeurt dat vandaag. Volgende week volgt overal het aanbrengen van de nieuwe toplaag.

Inwoners kunnen terecht op de website van de gemeente Dilbeek om te weten wanneer hun straat niet toegankelijk is.