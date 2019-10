Classica Elsemaa: veldrijden en lopen voor het goede doel

De Elsemheide in Alsemberg was dit weekend het decor van de Classica Elsemaa, een veldritevent dat gespreid is over 3 dagen. Gisteren doken onder meer de eliterenners zonder contract het veld in en dat in het raam van het regelmatigheidscriterium De Moedige Veldrijder. Ook te vinden op het parcours gisteren waren veldlopers die voor het goede doel over de balkje sprongen.