Dilbekenaar schrijft (tweede) boek over Frank Vandenbroucke

Gisteren is het dag op dag 10 jaar geleden dan wielericoon Frank Vandenbroucke stierf. Ter ere daarvan loopt er sinds vrijdag in Roeselare de expo 'VDB - forever'. Curator is Dilbekenaar Stijn Vanderhaeghe die ook een tweede boek uit heeft over Vandenbroucke.

Chantal Van Ruymbeke, de mama van Frank Vandenbroucke, kreeg vrijdagavond het allereerste exemplaar van het boek uit handen van Frank's goede vriend Helmut Lotti. In het boek brengen 34 schrijvers en 34 kunstenaars in woord en beeld een ode aan Frank Vandenbroucke.

Het boek en de tentoonstelling herinneren niet enkel aan de knappe prestaties van Vandenbrouckes op de fiets maar ook aan de duistere periodes in het leven. Na de biografie over Vandenbroucke is het voor Dilbekenaar Stijn Vanderhaeghe het tweede boek over de gewezen golden boy van het Belgische wielrennen.

Stijn Vanderhaeghe : "Ik denk dat de meeste verhalen over Frank Vandebroucke intussen wel verteld zijn. Dus wilde ik er eens een andere draai aan geven en meer de creatieve kant op gaan om te zien wat kunstschilders en andere creatievelingen met zijn leven doen en het resultaat is heel mooi geworden."

Volgens Stijn was Vandenbroucke een heel charismatisch persoon. "Als hij ergens binnenkwam, had iedereen hem gezien. Hij had gewoon een fantastische uitstraling, zowel op als naast de fiets."

De tentoonstelling 'VDB Forever' loopt nog tot 5 januari volgend jaar in het wielermuseum Koers in Roeselare.

Meer info: https://koersmuseum.be/nl