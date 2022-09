Evenepoel wint Vuelta en wordt voorgedragen als ereburger van Dilbeek

Het is nu helemaal officieel: Remco Evenepoel is de winnaar van de Ronde van Spanje. Na een laatste vlakke rit naar en in Madrid schrijft een Belg voor het eerst in 44 jaar de Vuelta op zijn naam. Morgen wordt hij door het gemeentebestuur van zijn thuishaven Dilbeek voorgedragen als ereburger.

Evenepoel glunderde tijdens de rit van 96 kilometer. Speciaal voor zijn zegerit reed hij op een rode fiets. Hij nam uitgebreid de tijd om te poseren en doseerde zijn tempo. De laatste rit werd verrassend gewonnen door Sebastian Molano (UAE). Evenepoel reed even later met een grote glimlach over de eindmeet. Morgen wordt het ereburgerschap van winnaar Evenepoel bekrachtigd op het schepencollege van Dilbeek, laat burgemeester Willy Segers onze redactie weten.

Evenepoel kon gisteren, na een zware rit met vijf klimpartijen, al min of meer op zijn lauweren rusten. Zonder tegenslag vandaag was hij toen al zeker van de zege. Zijn volgende uitdaging is het Wereldkampioenschap wielrennen. In supporterscafé In de Rustberg in Schepdaal stroomden supporters massaal toe om hun Remco te zien glunderen op groot scherm.