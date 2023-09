De vervuiling in beken en vijvers van Ramsdonk in Kapelle-op-den-Bos blijft maar duren. Het gaat om fout aangekoppelde rioleringen van bedrijven in het vlakbij gelegen bedrijventerrein van Londerzeel. Daar zijn afvoerbuizen verkeerd aangekoppeld en wordt hemelwater via de riolering afgevoerd en...