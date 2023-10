Rappers zijn populair bij jongeren en daarom kunnen ze hen motiveren om Nederlands te oefenen én plezier te hebben met de taal. Precies daarom gaf rapartieste Cage uit Strombeek vandaag een optreden in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode. Die middelbare school won een wedstrijd van vzw de Rand die past in het project 'Boest je School'.

‘Boest je school’ in OLV in Sint-Genesius-Rode: “Nederlands stimuleren via rappen”

Het project wil secundaire scholen in de Vlaamse Rand rond Brussel ondersteunen om te werken aan drie bouwstenen. “De eerste is taalbeleid op school, de tweede is ouderbeleid op school en de derde is Nederlands buiten de schooluren en schoolmuren”, zegt Katrien Beyl van vzw De Rand. “En in het kader van die laatste bouwsteen hebben wij dus een wedstrijd in het leven geroepen om Cage naar de speelplaats te halen.”

Cage, uit Strombeek-Bever, rapt het liefst in het Nederlands en motiveert jongeren om zelf ook in het Nederlands te zingen en rappen. “Nederlands is datgene wat ik voel en waarin ik leef. Ik hou van de taal. Ik wil de jongeren aanmoedigen om zelf dingen uit te proberen en niet verlegen te zijn. Het kan echt wel in het Nederlands, ik ben er het bewijs van, en zou het niet willen doen in een andere taal”, aldus Cage.