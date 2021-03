‘Brede School’ vanaf dit jaar in elke Grimbergse basisschool

Grimbergen wil zoveel mogelijk lagereschoolkinderen helpen aan een zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarom is er het project ‘Brede School’ dat steeds meer voet aan de grond krijgt. De negen basisscholen van Grimbergen worden gemotiveerd om een samenwerking aan te gaan met verenigingen, vrijwilligers of organisaties zodat de leerlingen zich maximaal ontwikkelen buiten de schooluren.

In 2020 werd er een nieuwe visietekst en subsidiereglement rond Brede School goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat blijkt vruchten af te werpen. Schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree: “Voor 2021 werden er 17 projecten ingediend, dat waren er 8 meer dan in 2020. Vanuit de gemeente hebben we getracht om een gevarieerd aanbod samen te stellen, gaande van samenwerkingen met muziekverenigingen, boerderijbezoeken, huiswerkbegeleiding, voorleesmomenten, kunst met het cultuurcentrum, leren leren-methode… Elke basisschool biedt nu voor het eerst minstens 1 project aan. Met de Brede School-projecten willen we zoveel mogelijk leerlingen bereiken om zo ook een kwaliteitsvolle invulling te geven aan de naschoolse opvang. We hopen natuurlijk dat sommige leerlingen de smaak te pakken krijgen en zich nadien verder blijven ontwikkelen”.

Nathalie Verstappen uit Grimbergen is een lesgeefster die heel enthousiast meewerkt aan de uitbouw van Brede School. “Ik had in 2019 de oproep van de gemeente gelezen om projecten in te dienen en ben er meteen op ingegaan. Dit schooljaar ga ik aan de slag met leerlingen van De Regenboog, GBS Mozaïek en VBS De Cirkel om hen blind en snel te leren typen in 10 lessen. Dit gebeurt op een speelse manier volgens de methode TYP 10. Ik bereik zo 115 leerlingen uit het 5de of 6de leerjaar. We werken met kleuren, versjes, kaarten en digitale oefeningen om het typen snel onder de knie te krijgen. Ik geloof dat Brede School heel wat leerlingen kan bereiken die misschien anders uit de boot zouden vallen. “

Schepen van Integratie en Vlaams karakter Bart Laeremans vult aan: “Vanaf 2019 werd het gemeentelijk budget voor deze projecten verdubbeld waardoor we meer leerlingen kunnen bereiken. Alles wordt bovendien gratis aangeboden. Ook kinderen die het van huis uit niet breed hebben, kunnen zo meedoen met de groep. En anderstalige kinderen worden zo gestimuleerd omdat alles in het Nederlands verloopt.”