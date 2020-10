‘Corona Informatie Team’ beantwoordt vragen van Vilvoordenaar

In Vilvoorde gaan enkele schepenen en vrijwilligers voortaan de straat op om te antwoorden op alle vragen en twijfels die inwoners hebben omtrent de coronamaategelen. “We stellen vast dat er door het veelvoud aan regels en maatregelen heel wat mensen zijn die niet goed meer weten wat nu waar en wanneer geldt. Daarom willen we als stad actief inzetten op rechtstreeks informeren”, klinkt het.

Zaterdag kwam het nieuwe ‘Corona Informatie Team’ voor het eerst in actie op de markt. “Ik sta sowieso sinds begin van de crisis heel vaak op de markt en weet dus al lang dat er bij veel mensen soms simpele vragen zijn”, legt schepen Didier Cortois (Open VLD) uit. “Dat is nu alleen nog maar meer het geval geworden. Door de snel wijzigende maatregelen en de verschillen tussen bepaalde steden en gemeenten is het intussen ook bijzonder lastig om door het bos nog de bomen te zien.”

Het grote voordeel is volgens Cortois dat je mensen op straat veel makkelijker kan aanspreken. “Soms ook in hun eigen taal. We doen dit ook om de meertaligheid op te vangen. We zijn een Vlaamse stad, maar deze uitzonderlijke toestanden vereisen dito maatregelen. En onze schepenen met migratieachtergrond bereiken veel beter de inwoners die wij niet goed kunnen bereiken. Er is mijns inziens veel meer sprake van verwarring en angst dan van slechte wil.”

Het ‘Corona Informatie Team’ gaat de komende dagen opnieuw de boer op. “We zullen onder meer een paar keer aanwezig zijn in de Leuvensestraat omtrent het einde van de schooldag, op de woensdag- en zaterdagmarkt en aan een paar schoolpoorten. Het wordt een inspanning van lange adem, maar ik heb gemotiveerde collega's en een snel groeiende groep vrijwilligers die hier mee op de kar gesprongen zijn. “