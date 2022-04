‘Engie laat gascentrale Vilvoorde niet los’

Engie Electrabel is niet van plan om de plannen voor de gascentrale in Vilvoorde zomaar op te bergen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Volgens de kranten gebruikt Engie in de onderhandelingen om twee kerncentrales langer open te houden, de gascentrale van Vilvoorde als een soort pasmunt. De Franse energiereus onderhandelt momenteel met de federale regering over de kwestie. Engie zou niet alleen veel meer geld vragen om de kerncentrales langer open te houden. Het bedrijf zou aan de regering garanties vragen om de gascentrale in Vilvoorde toch nog te kunnen bouwen als er extra capaciteit nodig is. Het is de provincie Vlaams-Brabant die over de vergunning beslist, maar de federale regering kan wel staatssteun geven voor de gascentrale.

Het actiecomité Leefbare Noordrand reageert geschokt op het nieuws. "Het is bijzonder cynisch om vast te stellen dat zelfs op een moment dat Engie-Electrabel volop profiteert van de huidige energiecrisis om overdreven winsten op onze kap te boeken, het nooit genoeg is", zegt Bart Leeman van Leefbare Noordrand. "Opnieuw eist de grootste fossiele energieproducent van het land honderden miljoenen aan belastinggeld van de federale overheid voor de bouw van een nieuwe vervuilende gascentrale in Vilvoorde."