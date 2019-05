‘Gooikse toren van Bruegel is luchtkasteel’

Groen heeft het subsidiedossier van de uitkijktoren opgevraagd bij de provincie. “De timing loopt volledig verkeerd. Normaal moet de toren er staan in juli van dit jaar, maar het project heeft al meer dan een jaar vertraging opgelopen. De toren zal dan ook niet aansluiten bij de herdenking van Bruegel. Bovendien is 140.000 euro toch veel geld,” zegt Alwin Loeckx.

Burgemeester Michel Doomst: “Het project gaat uit van Pajottenland Plus in samenwerking met de provincie en wordt voor het overgrote deel gesubsidieerd. Het is zelfs niet zeker of in Gooik een toren of een kunstwerk komt. Hoe dan ook, het project moet ook na 2019 de verbondenheid tussen de streek en Bruegel aantonen. Het is best dat we verder kijken dan onze Bruegelneus lang is.”

Volgens Doomst heeft de vertraging nog een andere oorzaak. “Het project is ook vertraagd omdat het de bedoeling was ook een systeem van fietsverhuur te organiseren met de vier gemeenten die deel uitmaken van het project. Dat zijn Gooik, Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal en Lennik. Maar daar is geen eensgezindheid over gevonden,” aldus Doomst.

Alwin Loeckx van Groen wil dat Gooik andere prioriteiten stelt op de Kesterheide. "Kan de gemeente haar geld niet beter investeren in natuurontwikkeling in plaats van in overbodige infrastructuur? Tot nu toe heeft de gemeente nog geen enkele euro besteed aan natuurprojecten op Kesterheide,” besluit Loeckx.