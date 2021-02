‘I love Halle’ moet negativiteit counteren

In Halle is dit weekend de campagne ‘I love Halle’ op gang getrapt. Bedoeling is om wat meer positieve vibes rond de stad te creëren.

Met een 7 meter lange mobiele constructie met daarop in grote letters ‘I LOVE HALLE’ werd de campagne dit weekend afgetrapt. “Negatieve commentaar overheerst momenteel de sociale media als het over Halle gaat. En dat terwijl het nog altijd een parel van een stad is”, zegt Philip Demanet van de Verenigde Handelaars Halle. “Met onze campagne willen we de positiviteit op de voorgrond zetten en handelaars, Hallenaren en klanten allen achter één en dezelfde kar spannen. Winkelen in Halle weer plezant maken. Winkelen in Halle moet en zal opnieuw een belevenis worden.” Bij de campagne, die nog het hele jaar loopt, hoort ook een wedstrijd waarin mensen worden aangemoedigd om een sticker met daarop ‘I Love Halle’ op een opvallende plaats te plakken. Elke week wordt een winnaar geloot. “Op die manier willen we de negatieve spiraal counteren en ik ben ervan overtuigd dat dat zal lukken”, besluit Demanet.

Meer hierover maandagavond in ons nieuws.