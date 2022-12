‘Verloren geschiedenis van Vlaanderen’ vertelt over overstromingsramp van Borgt: “Een milieuramp avant la lettre”

Het witloofveld van de vliegtuigcrash in Berg, het merkwaardige verhaal van het Domein van Hofstade, de cokesfabriek aan het viaduct van Vilvoorde.. het zijn maar enkele van de vijftig alledaagse plekken met een fascinerend verhaal die Jos Vandervelden en fotograaf Alexander Dumaey beschrijven in hun nieuwe boek ‘De verloren geschiedenis van Vlaanderen’. Een bijzonder opmerkelijk verhaal in het boek is de haast vergeten overstromingsramp van het Grimbergse gehucht Borgt in 1839.

Het gehucht Borgt in Grimbergen, 4 juni 1839. Ons land wordt geteisterd door aanhoudende stortbuien. De Tangebeek die door het dorp stroomt begint onrustwekkend te zwellen, maar niemand maakt zich daar echt druk over. Tot ’s nachts het noodlot toeslaat en het gehucht overspoeld wordt. De triestse balans: 74 doden en meer dan tien huizen helemaal weggevaagd. In hun boek ‘De verloren geschiedenis van Vlaanderen’ doen Jos Vandervelden en fotograaf Alexander Dumarey het hele relaas van de ramp.

“De overstroming roept gelijkenissen op met wat er in de zomer van 2021 in Wallonië is gebeurd”, zegt auteur Jos Vandervelden. “Het was een milieuramp avant la lettre en dat in een periode waarin de mensen absoluut geen idee hadden van wat een milieuprobleem was. De ramp is bovendien veroorzaakt door de mens. Door de aanleg van de N211 moest de Tangebeek overbrugd worden. De koker waar het water door moest, was veel te klein.”

Die kunstmatige ingreep in het landschap zou Borgt fataal worden tijdens het zware onweer. “De koker raakte verstopt, waardoor zich een waterbom heeft gevormd. Toen ’s nachts de dijk barstte, is een gigantische vloedgolf op Borgt afgestormd. Dat heeft jammer genoeg heel wat dodelijke slachtoffers geëist. Waar de vernielde huizen stonden wordt tot op de dag van vandaag niet meer gebouwd.Het enige wat nog herinnert aan de ramp is deze vervallen kapel aan de Tangebeek”, aldus Vandervelden.