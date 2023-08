’t Verloren Uurke in Meise heeft nieuwe plek voor alle activiteiten

Bij een controle van de brandweer in 2021, bleek dat er heel wat aanpassingen nodig waren aan het gebouw van creatief atelier ’t Verloren Uurke in Meise-centrum om de lessen er te kunnen laten doorgaan. Enkele lesgevers konden hun lessen kantklossen, tekenen, pasteltekenen, aquarel en juwelen verderzetten in lokalen in de OCMW-campus. Vanaf dit najaar zullen ook de lessen pottenbakken plaatsvinden op deze campus.

Sinds 40 jaar vonden in ’t Verloren Uurke allerlei cursussen en activiteiten rond beeldende kunsten plaats. “Nadat in juli 2021 een controlebezoek door de brandweer gebeurde in het gebouw waar ‘t Verloren Uurke gevestigd was, bleek dat het gebouw niet voldeed aan de specifieke brandveiligheidsnormen”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA), die bevoegd is voor cultuur in Meise. “Er was ook asbest aanwezig in het gebouw. Een aantal lesgevers van ‘t Verloren Uurke verenigden zich en gingen op zoek naar een nieuwe locatie om de cursussen verder te kunnen laten doorgaan. Sinds april 2022 huurden ze enkele lokalen op de eerste verdieping van het OCMW-gebouw aan de Godshuisstraat.”

Technische ruimte

Het was in die lokalen echter niet mogelijk om een bakoven te plaatsen, waardoor de lessen met klei er niet konden doorgaan. “Hier is nu een oplossing voor gevonden”, gaat de burgemeester verder. “De raad voor maatschappelijke welzijn besliste om een huurovereenkomst voor negen jaar af te sluiten met ’t Verloren Uurke voor de voormalige technische ruimte van de serviceflats.” “Deze ruimte is gelegen op het gelijkvloers en is gemakkelijk toegankelijk voor lesgevers en cursisten. Mits enkele aanpassingswerken, is het ook mogelijk om er bakovens te plaatsen. Tijdens de volgende weken zal deze ruimte in orde gebracht worden, zodat de cursussen van ’t Verloren Uurke er vanaf het najaar kunnen starten.”