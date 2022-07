“Bel niet meteen de brandweer bij een wespennest”

Brandweerzone Vlaams-Brabant West doet een opmerkelijke oproep. Ze vragen iedereen die een wespennest in tuin of woning heeft, niet meteen de brandweer te bellen. De zone kan het aantal oproepen gewoonweg niet meer aan. Ze vragen om in veilige situaties een privéfirma onder de arm te nemen.

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West kan het aantal oproepen voor de verdelging van wepennesten amper bijhouden. Door het warme weer zijn er dit jaar uitzonderlijk veel nesten. “Het gaat om tientallen meldingen per dag. Een pak meer dan andere jaren”, zegt kapitein Pieter-Jan Collier. “Voor ons is dat zeker niet evident. Onze basisopdracht is brand bestrijden. Wij proberen in de mate van het mogelijke alles te doen om de mensen zo snel mogelijk te helpen. Maar we merken dat door de grote hoeveelheid vragen dat het voor ons niet altijd evident is om snel die verdelgingen te realiseren. Er is een wachttijd. Daarom raden we de mensen aan om eerst een kijkje te nemen op www.wespennest.vlaanderen. Daar kan je alle info vinden over private verdelgers. Die private verdelgers zijn vaak sneller en ook iets goedkoper.”