“Ilias en zijn oom probeerden te kamperen in Ter Rijst”

De 12-jarige Ilias en zijn oom wilden zaterdagavond wildkamperen in het park Ter Rijst in Heikruis bij Pepingen. Dat zegt de uitbater van het restaurant in het kasteel van het domein. Zondag werd de jongen in Henegouwen teruggevonden.

“Zaterdag merkte ik een jongen en een volwassen man op in het park”, vertelt Kenny Pappaert, uitbater van het restaurant in het gerestaureerde kasteel Ter Rijst in Heikruis. “Ze waren voorzien van heel veel kampeermateriaal, fietsen en waren blijkbaar voor enkele dagen onderweg. Ik heb hen gezegd dat wildkamperen in het park verboden was en ze zijn weer vertrokken.” Pappaert besefte op dat moment niet dat het om Ilias, de vermiste jongen uit Mortsel, en zijn oom ging. “Pas bij het zien van de geseinde foto in de media van Illias kon ik de link leggen met onze ontmoeting. De oom was vriendelijk en protesteerde niet toen ik hen zei dat ze niet in het park mochten kamperen. Daarom hebben we ook geen verdere stappen genomen. Ik besefte toen niet dat het in werkelijkheid om een ontvoering ging.”