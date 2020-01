“Mentaliteit van ouders moet dringend veranderen”

Het vernieuwen van de voetpaden in de Vander Zijpenstraat in Wemmel stond al een tijdje op de planning, maar het gemeentebestuur maakte van de gelegenheid gebruik om meteen de hele schoolomgeving aan te pakken. “De toestand aan die school was echt gevaarlijk”, zegt schepen van Grondgebiedszaken en Onderwijs Raf De Visscher (LB Wemmel, Onafh.). “We hebben de omgeving nu veel overzichtelijker en veiliger gemaakt voor de leerlingen om zo preventief ongevallen te vermijden. De ouders willen met hun kinderen tot op de parking rijden, maar er waren zoveel wagens die er tegelijk op wilden, dat er chaos ontstond. Dat bracht zo'n opstoppingen met zich mee, dat de gemeente besloot om de parking af te sluiten. De file 's ochtends stond zelfs tot aan het kruispunt met de Limburg Stirumlaan en kinderen laveerden tussen de wagens.”

Met het veiliger maken van de schoolomgeving aan Doornroosje is het werk niet af. “Het eerstvolgende project is de Zalighedenlaan”, weet de schepen. “Daar worden ook voetpaden heraangelegd en zullen we de schoolomgeving aan de Vrije School Mater Dei veiliger inrichten. “ Maar schoolomgevingen zullen pas echt helemaal veilig worden, als ouders meewerken. “We willen een mentaliteitswijziging bekomen: het kan niet dat iedereen met zijn wagen tot aan de schoolpoort blijft rijden. We gaan hen motiveren om met de fiets of te voet te gaan. Daarom zijn veilige fietsverbindingen en voetpaden nodig en daar werken we aan. We gaan systematisch de schoolomgevingen prioritair aanpakken en hiervoor subsidies aanvragen.”