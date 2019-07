“Niet alle lasten op Vlaams-Brabanders afwentelen”

Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, dat de burgemeesters en gedeputeerden verenigt, vraagt aandacht voor de levenskwaliteit van àlle omwonenden van de luchthaven. Het doet dat naar aanleiding van bepalingen in de Brusselse beleidsverklaring over de luchthaven van Zaventem. Volgens het platform wil Brussel alleen maar de lusten en niet de lasten van Brussels Airport.

In haar beleidsverklaring stelt de nieuwe Brusselse regering "dat de infrastructuur (waaronder de landingsbanen) van Brussels Airport aangepast moet worden aan de nabijheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn dichtbevolkte gebieden". Volgens het Platform mag dit niet betekenen dat de baaninfrastructuur uitgebreid wordt zodat het vliegverkeer Brussel zou kunnen ontwijken. In reactie op de bepaling "dat het ontzien van de dichtst bevolkte gebieden en de veiligheid van het luchtverkeer prioritair moeten zijn bij uittekenen van nieuwe routes" laat het Platform weten dat ook de mate van hinder bepalend moeten zijn voor een billijke verdeling ervan.

"Het lijkt alsof het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel wil genieten van de voordelen van de nabij gelegen nationale luchthaven, maar niet wil delen in de lasten. Het is onverantwoordelijk om Brussel tot een no-flyzone uit te roepen en alle lasten op de Vlaams-Brabanders af te wentelen", aldus het Platform. In reactie op de Brussels geluidsnormen loopt sinds 14 februari 2018 nog een aansprakelijkheidsvordering die de Belgische staat in gebreke stelt met betrekking tot de bescherming van de gezondheid van alle omwonenden. Het vonnis in deze zaak wordt begin 2020 verwacht.