“Tekort van 3000 plaatsen dreigt in secundaire scholen in regio Dilbeek”

Als de Vlaamse overheid geen extra middelen vrij maakt, dreigt er de komende jaren een tekort van bijna 3.000 plaatsen in de secundaire scholen in en rond Dilbeek. Dat concludeert Vlaams parlementslid Jo De Ro op basis van twee onderwijsrapporten van de Vlaamse overheid.

De Ro baseert zich op de cijfers van de capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs editie 2018 én het tweede voortgangsrapport over het Masterplan Scholenbouw van 2019. Vooral in de onderwijsregio rondom Dilbeek dreigen de problemen groot te worden. Het gaat dan om de gemeenten Dilbeek, Merchtem, Asse, Ternat, Opwijk, Wemmel, Londerzeel en Kapelle-Op-Den-Bos

“Niemand kan nog langer zeggen dat ze het niet zien aankomen. In alle acht gemeenten van de onderwijsregio is er een tekort, waardoor buurgemeenten het capaciteitsprobleem niet mee kunnen opvangen. Integendeel, de tekorten versterken elkaar. Tegen het schooljaar 2024-20125 dreigen er daardoor bijna 3.000 plaatsen te weinig te zijn in de regio,” zegt Jo De Ro.

Om de tekorten op te vangen heeft de Vlaamse overheid de komende jaren zo’n 2,5 miljoen euro voorzien. “Geen enkele zone waar de tekorten zo hoog oplopen de komende jaren krijgt zo’n laag bedrag. Ik roep dan ook om dringend meer te investeren in de regio Dilbeek, zeker omdat de omliggende zones Halle, Vilvoorde en Brussel ook met een tekort kampen. We kunnen niet wachten op de volgende ronde van capaciteitsuitbreiding. Die voorziet Vlaanderen pas in 2021,” besluit De Ro.