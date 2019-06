In onze provincie is al sinds gisteren het Warmteactieplan in werking getreden. Gouverneur Lodewijk De Witte geeft voor de komende week een aantal adviezen.

“Zorg voor elkaar in deze hitte”

Nog de hele week blijft het erg warm, ook in Vlaams-Brabant. “Een periode van warme dagen is heel aangenaam maar met de warmte moeten we ook voorzichtig omspringen”, zegt gouverneur Lodewijk De Witte. “Voornamelijk kwetsbare groepen zoals sociaal geïsoleerde ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen lopen risico op ernstige gezondheidseffecten van warmte. Die groepen verdienen bij warmte onze extra aandacht.” Gouverneur De Witte geeft daarom aan de inwoners van Vlaams-Brabant de volgende adviezen.

• Zorg voor anderen. Ga zelf langs of zorg voor sociale controle via arts, familie, zorgdragers of mantelzorgers.

• Wees voorbereid. Zorg voor voldoende hydratatie, rust en afkoeling.

• Drink voldoende water: minstens 1,5 liter, vermijd alcohol en koude, gesuikerde dranken.

• Hou jezelf koel. Zoek koele plekken of de schaduw op, smeer zonnecrème.

• Hou je woning koel. Benut zonnewering, beperk het gebruik van elektrische apparaten.