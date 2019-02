1 Miljard euro. Dat is het bedrag dat zal worden vrijgemaakt om de realisatie van het Gewestelijk Expresnet rond Brussel te verzekeren. Het geld komt er zeker, nu de Kamer het samenwerkingsakkoord met de gewesten goedkeurde.

Het bedrag van 1 miljard euro was al vrijgemaakt door bevoegd minister van Mobiliteit Bellot. Maar nu is dat geld ook verzekerd. Voor het Gewestelijk Expresnet, dat het openbaar vervoer van en naar de hoofdstad gevoelig moet verbeteren, is nog heel wat werk nodig, meer concreet tussen Brussel en Nijvel en tussen Brussel en Ottignies.

Het geld zal ook worden gebruikt om noodzakelijke investeringen in de 3 betrokken gewesten mogelijk te maken.