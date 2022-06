1 op de 13 jonge kinderen in Vlaams-Brabant groeit op in armoede

Twee jaar geleden kende 8,2 procent van de kinderen tussen de 0 en 3 jaar armoede, vorig jaar daalde dat percentage naar 7,6 procent in Vlaams-Brabant. Of een kind in onze regio opgroeit in armoede heeft vooral met het inkomen en opleidingsniveau van de ouders te maken. In heel Vlaanderen ligt de kansarmoede bij jonge kinderen hoger. Vorig jaar groeide 12 procent van alle Vlaamse kinderen tussen 0 en 3 op in armoede.