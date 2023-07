Het is exact een eeuw geleden dat Halle allerlei items begon te verzamelen die ook maar iets te maken hebben met de Zennestad. Vanaf 2015 is een deel van de collectie permanent te bewonderen in den AST. Om 100 jaar verzamelen te vieren, staan de komende maanden de collecties medailles en trofeeën in de kijker.

100 jaar museum in den AST in Halle: medailles en trofeeën in de kijker

Een pakje Pacha cichorei, het tennisracket van Pater Pax of het polshorloge van Servais, het zijn maar drie van de tienduizenden items uit de collectie van den AST. “Die prachtige collectie is het resultaat van 100 jaar verzamelen, beheren en tentoonstellen”, zegt conservator Peter François. “In 1923 namen de Geschied- en Oudheidkundige Kring en het stadsbestuur het initiatief voor een ‘Stadsmuseum’ in het stadhuis op de Grote Markt, maar voor een permanent museum was het wachten tot 1981.”

In dat jaar opende het Zuidwestbrabants Museum op de zolder van het Oud-Jezuïetencollege. De meeste stukken uit de pioniersperiode maken nog steeds deel uit van de collectie. Sinds 2015 kan je het stadsarchief bewonderen in den AST. “Honderd jaar, dat is twee keer goud. Om dat te vieren staat de collectie medailles en trofeeën de komende maanden in de kijker. Ruim een kwart van de 2.500 stuks is te zien in de museumzalen. Een blinkende getuigenis van twee eeuwen muziek, sport, devotie, carnaval en politiek in Halle”, aldus François.