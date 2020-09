100 kilometer lang genieten van de Rand

Op het zeer duidelijk bewegwijzerde parcours reden de verschillende bubbels van het RINGtv-peloton hun klassieker van 100 kilometer. Rond 13u reed de eerste bubbel over de aankomst met daarin onze eigen reporter Kris Vander Gracht. “Het was fantastisch”, reageert hij. “Het was wel zwaar, want in een groot peleton word je nog iets meer meegesleurd dan in die kleine bubbels. Maar het was schitterend weer, we hebben veel gebabbeld, ook gelachen, én mekaar aangemoedigd.”

Door het coronavirus konden heel wat randactiviteiten niet doorgaan, maar de Gordel van 100 km vandaag dus wel, zij het dan in een aangepaste vorm. En dat is in de eerste plaats te danken aan het enthousiasme van onze kijkers. “Ons peloton zat vol”, vertelt Kris Vander Gracht. “100 mensen zouden deelnemen. Maar dan kwam corona en moest er bijgestuurd worden. Ik stuurde een bericht naar de deelnemers en driekwart van hen zei: we doen toch mee. Het bewijs hoe graag mensen meerijden met dit RINGtv-peloton.”

Een verslag zie je straks om 18u in een speciale uitzending op RINGtv.