100ste vaccinatiedag gevierd in Overijse

In Overijse was het vandaag feest in het vaccinatiecentrum. Alle vrijwilligers kregen er taart voor de honderdste vaccinatiedag.

Het was een initiatief van het poetsbedrijf dat er al even werkt en ziet hoe het vaccinatieteam dag na dag het beste van zichzelf geeft. “Wij zijn verrast dat het al onze honderdste dag is, maar we zijn ook heel erg verrast door de geste die het bedrijf ons aanbiedt”, reageerde Els Hendrickx, verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum in de Markthal van Overijse. “Wij appreciëren dat heel hard, voor het hele team dat zich dagelijks inzet om het vaccinatiecentrum draaiende te houden.” En de vrijwilligers zullen de krachten nodig hebben, want het centrum blijft nog een hele tijd draaien. “Vanuit de hogere overheid heeft men gevraagd om tot eind oktober het vaccinatiecentrum ter beschikking te stellen en dat staat ook zo ingepland”, zegt burgemeester Inge Lenseclaes. “Nadien kunnen we het weer openstellen voor onze bevolking.”