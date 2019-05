12 aanhoudingen op 24 uur tijd

De indrukwekkende reeks aanhoudingen begon donderdagnamiddag toen twee minderjarigen zich flink misdroegen op een bus in het centrum van Halle. Het duo werd aangehouden en een paar uur afkoelen in de politiecel. Iets later werd een stomdronken man aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. Daarna plukte de politie twee illegalen uit het verkeer. Wat later kon ze dankzij de ANPR-camera een gestolen wagen opsporen in Vlezenbeek. Het kwam tot een achtervolging, die eindigde met een crash in een veld in Gaasbeek. De chauffeur en passagier werden aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket. Rond middernacht werd een geseinde man aangehouden na een caféruzie. Hij verwondde daarbij drie politieagenten. Iets later plukte de politie nog een dronken man van de straat en liet hem z’n roes uitslapen in de cel. En om half zeven ’s ochtends kwam er nog een diefstal in een woning binnen. De politie kon twee verdachten op heterdaad betrappen. De reeks van twaalf aanhoudingen werd afgesloten met een man die in de cel vloog na huishoudelijk geweld. Een stevige shift voor de politiemannen en –vrouwen van de zone Zennevallei.