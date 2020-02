120 uur werkstraf voor jobstudente die overvallers tipte

Een 21-jarige vrouw is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor medeplichtigheid aan diefstal. In 2017 was ze de tipgeefster voor een overval op een kippenkraam in Londerzeel waar ze werkte als jobstudente.

Op 18 oktober 2017 werd het kippenkraam The Chickenman overvallen net op het moment dat de uitbaatster en de jobstudente aan het afsluiten waren. De overvallers gingen erg brutaal te werk, deelden klappen uit en rukten van de jobstudente een oorbel af. Ze gingen er met de kassa vandoor. Later dook op Snapchat een filmpje op waarin te zien was dat de jobstudente in een auto zat waarin drie mannen de buit verdeelden. Het bleek dat zij de tipgeefster was. Ze moet nu een werkstraf van 120 uur uitvoeren, als ze dat niet doet wacht haar 2 jaar gevangenisstraf.