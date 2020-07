15 boeren werken samen met brouwerij 3 Fonteinen

Brouwerij 3 Fonteinen merkte op dat de brouwsector amper 3% van alle granen in eigen land vindt en de rest in het buitenland aankoopt. De Lotse brouwerij wil daar verandering in brengen.“Daarom werken we met de lokale boeren samen om de authentieke smaak weer op de kaart te zetten door traditionele granen te gebruiken. Ondertussen zijn ze daar drie jaar mee bezig en werken ze al samen met 15 landbouwers uit de streek die tarwe en gerst kweken voor de bieren van de brouwerij", zegt projectleider Lucas Van den Abeele.

Wat begon met de Kleine Rosse van Brabant, is vandaag een onderzoek geworden naar zo'n 60 verschillende gerst- en tarwerassen. 15 boeren telen samen 60 hectare gerst en tarwe tegen een eerlijke en op voorhand afgesproken prijs. "“Via dit netwerk leren we van elkaar over teelttechnieken en biologische landbouw. We kunnen machines van elkaar lenen en testen en bezoeken elkaars velden en boerderijen. Zo schuiven we samen op naar een meer agro-ecologische teelt", zegt landbouwer Tijs Boelens uit Gooik.

Om het eerste brouwsel te kunnen proeven, moet je nog enkele maanden geduld hebben.“De eerste brouwsels zijn ongeveer twee en een half jaar geleden gebeurd. Onze geuze is pas na drie jaar klaar omdat die lang rijpt op eikenhouten vaten. Nog even geduld dus", besluit Van den Abeele.