15 jaar cel voor brutale verkrachting in Vilvoorde

Een man uit Merchtem is door het Hof van beroep veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar en 15 jaar bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De man verkrachtte in september 2016 een 43-jarige vrouw in Vilvoorde. Justitie beschouwt die verkrachting als één van de gruwelijkste die in ons land ooit heeft plaatsgevonden.

Het slachtoffer was op 3 september 2016 thuis vertrokken om te gaan joggen langs het wandelpad Schoewever in Vilvoorde. Daar werd ze plots gegrepen door een man. Ze werd op de grond gegooid en kreeg slagen in het gezicht, waarbij ze ernstige verwondingen opliep. Vervolgens sleepte de dader haar mee naar een verdoken plaats waar hij de vrouw verkrachtte. Nadien liet de man zijn slachtoffer zwaargewond en halfnaakt achter.

De vrouw werd meerdere keren geopereerd, maar houdt blijvende letsels over aan de feiten. Ze vertelde lang dat ze op de dag van haar verkrachting 'gestorven was', maar op het proces in beroep vandaag toonde ze vastberadenheid. "Ik heb toen afgrijselijke dingen moeten doen om te overleven, ik moest fysiek stoppen met vechten om te overleven. Maar mentaal ben ik nooit gestopt met vechten. Leven is voor mij nu een werkwoord geworden, maar op een dag zal ik weer genieten", klonk het in een ijzingwekkende maar krachtige getuigenis.

In eerste aanleg werd de man veroordeeld tot 19 jaar cel, maar dat was wel voor twee feiten. Tijdens dit proces gaf de man na drie jaar de feiten eindelijk toe. Het parket-generaal sprak over de man als een ‘gevaar dat zo lang mogelijk uit de maatschappij moest gehouden worden.’ Het hof van beroep heeft de man uit Merchtem nu tot de maximumstraf veroordeeld. De man moet 15 jaar naar de cel en wordt nadien ook 15 jaar terbeschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het slachtoffer uit Vilvoorde hoopt dat de dader zijn tijd in de cel zal gebruiken om te beseffen wat hij gedaan heeft. “1, 10 of 15 jaar cel, aan elke straf komt ooit een einde”, reageerde de vrouw na het aanhoren van het arrest. “Voor mij is het belangrijk dat wanneer hij vrijkomt, hij beseft dat wat hij gedaan heeft, volledig fout is. Voor mij maakt het geen verschil meer, maar ik hoop dat niemand nog zijn pad moet kruisen op het verkeerde moment.”