15 scoutsleiders testen eerste keer negatief

De 15 leiders van de scouts van Nederokkerzeel die in quarantaine zitten in de parochiezaal van Kampenhout, hebben allemaal een negatieve coronatest afgelegd. Als ze binnenkort ook een tweede keer negatief testen, is de quarantaine niet langer nodig.

Vorige week bleek dat een jongen van de scoutsleiding van Nederokkerzeel in contact was gekomen met een besmet persoon. De jongen ging meteen in thuisisolatie en testte zelf ook positief. Meteen daarop besliste de gemeente Kampenhout om 15 leden van de scoutsleiding in afzondering te houden in de parochiezaal naast de scoutslokalen. Uit eerste resultaten blijkt dat elk van de 15 jongeren negatief testte op het coronavirus. Nu zaterdag wordt iedereen een tweede keer getest en als blijkt dat ook die test negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven.