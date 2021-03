150 aanwezigen op rouwplechtigheid in Zaventem, politie grijpt niet in: "Een geval van overmacht”

In Zaventem daagden afgelopen zaterdag tijdens een begroeting bij een begrafenisondernemer 150 mensen op. Daarbij waren twee politieagenten aanwezig, maar zij grepen niet in. Dat leidt tot enige commotie. “Dit was een geval van overmacht. Opeens was er sprake van een toeloop, terwijl onze agenten daar waren om een gedetineerde te begeleiden”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen.

Volgens de politiezone Zaventem gaat het om een geval van overmacht. “Je kan ook moeilijk met groot machtsvertoon in zo’n gevoelige context tussenbeide komen. Ik betreur echter ten zeerste dat die overtreders vrijuit gegaan zijn”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen. “Maar we zijn nu eenmaal onderbemand. We gaan proberen om ons voortaan nog beter voor te bereiden door te overleggen met begrafenisondernemers en de Burgerlijke Stand zodat we in de toekomst deze voorvallen kunnen vermijden. Maar het is geen garantie.”



Burgemeester van Zaventem Ingrid Holemans betreurt het voorval. “Er waren twee inspecteurs aanwezig, maar die waren ter plekke om een gedetineerde te begeleiden. De overledene was namelijk zijn moeder”, zegt Holemans. “Onze agenten vonden ook dat dit niet kon maar konden onmogelijk ingrijpen. We hadden maximaal 6 of 8 agenten kunnen optrommelen maar dan nog was dat niet evident geweest tegenover 150 mensen.”

De begrafenisondernemer zegt dat bij hem alles correct volgens de regels is verlopen. Zaventem tikte vorig jaar al enkele Brusselse uitvaartondernemingen op de vingers omdat ze een paar keer te veel volk toelieten tijdens uitvaartplechtigheden. Burgemeester Ingrid Holemans wil nu een plan van aanpak om voorvallen zoals die van afgelopen weekend in de toekomst te vermijden.