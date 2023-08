160 leerlingen in Zomerschool Vilvoorde: "Hopen dat dit een vaste waarde wordt"

Volgende week vrijdag begint het nieuwe schooljaar, maar in Vilvoorde gaan zo’n 160 kinderen nu al naar de Zomerschool. Twee weken lang krijgen zij een traject op maat om hun wiskunde en Nederlands bij te spijkeren via sport, spel en cultuur.

160 leerlingen van de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar en de OAN-klassen (onthaal anderstalige nieuwkomers) worden in de lokalen van Scouts en Gidsen Vilvoorde bijgewerkt om goed aan het nieuwe schooljaar te beginnen. In de voormiddag richten leerkrachten en logopedisten zich op de vakken wiskunde en Nederlands. In de namidda zorgen animatoren voor spelplezier.



Met de zomerscholen probeert de stad Vilvoorde het leerverlies van twee maanden zomervakantie tegen te gaan. De Vilvoordse scholen selecteerden zelf de kinderen voor de Zomerschool en organiseerden de inschrijvingen. “De Zomerschool is een absolute meerwaarde voor kinderen die op het vlak van wiskunde en Nederlands extra ondersteuning kunnen gebruiken,” weet schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open VLD). “Zo zijn ze beter voorbereid om het nieuwe schooljaar goed te starten. De steun die we hier als stad voor krijgen vanuit de Vlaamse overheid is dan ook zeer welkom. We hopen dat dit initiatief de komende jaren een vaste waarde wordt in onze stad,” aldus De Ro.