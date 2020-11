17-jarige fietser kritiek na ongeval

Het ongeval gebeurde rond 10 uur. "Een bestuurder die de oprit wilde nemen, merkte de 17-jarige fietser die in de tegenovergestelde richting op het fietspad reed te laat op. De gevolgen zijn zwaar. De jongen werd ter plekke verzorgd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis,” zegt korpschef Alain Meerts van de zone KLM. De impact moet zwaar geweest zijn. De fiets van de jongen is helemaal verhakkeld en zijn fietshelm is helemaal gebarsten. De bestuurder, een oudere man, is in shock. Een verkeersdeskundige komt ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken.

Gevaarlijke oprit

De oprit staat al langer bekend als gevaarlijk. Burgemeester Gerda Van den Brande bevestigt dat ze om die reden ook zal verdwijnen en wordt verlegd richting Wolvertem in het kader van de komst van de sneltram