170 kilometer aan nieuwe wandelpaden in Zoniënwoud

Het wandelnetwerk in de provincie Vlaams-Brabant is opnieuw uitgebreid. 170 kilometer aan wandelpaden in het Zoniënwoud werden toegevoegd aan het netwerk. Toch zal het natuurgebied niet overwoekerd worden door wegwijzers. De wandelroutes moet je virtueel samenstellen en volgen via een app op je smartphone of de computer.