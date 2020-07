1.700 werkzoekenden extra in onze regio sinds uitbraak coronavirus

Het aantal werkzoekenden in Halle-Vilvoorde is sinds de uitbraak van de coronacrisis gestegen van zo’n 14.300 in februari naar iets meer dan 16.000 in juni. Dat blijkt uit cijfers van VDAB. De provincie Vlaams-Brabant is bovendien de enige Vlaamse provincie waar het aantal werkzoekenden de voorbije maand nog is toegenomen.

In februari waren er 14.312 werkzoekenden in onze regio, eind juni waren er dat 16.059. Voor het eerst sinds 2016 valt een vast patroon weg. Dat toont dat het aantal werkzoekenden in onze regio afneemt tot en met juli en dan toeneemt doordat afgestudeerde studenten op de arbeidsmarkt komen, maar nadien opnieuw daalt. Die stijging van het aantal werkzoekenden begon nu al in maart en de toename door de afgestudeerden komt daar nog bovenop.

Door het coronavirus zijn er intussen in Halle-Vilvoorde 1.700 werkzoekenden bijgekomen sinds februari. Op jaarbasis is al voor de derde maand op rij een stijging van de werkloosheid in Halle-Vilvoorde te zien. In april lag het aantal werkzoekenden 8% hoger dan een jaar voordien, in mei steeg dat naar 10,7% en juni waren er in onze regio zelfs 11,2% werkzoekenden meer dan in juni vorig jaar.

“De sterke impact van de coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, blijft dus duidelijk zichtbaar in de werkloosheidscijfers”, aldus VDAB. “De werkloosheid stijgt op jaarbasis in alle provincies. Ten opzichte van vorige maand noteren we wel een daling in alle provincies met uitzondering van Vlaams-Brabant. Daar is een toename van 560 werkzoekenden tegenover vorige maand."