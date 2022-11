Marie Detruyer is 18 jaar, komt uit Dilbeek en voetbalt bij Oud-Heverlee Leuven. Onlangs maakte ze haar debuut in de nationale ploeg en er wordt haar een mooie voetbalcarrière voorspeld. RINGtv Sport zocht haar op.

18-jarige Dilbeekse Marie is toptalent in damesvoetbal

Oud-Heverlee Leuven doet het goed en staat aan de leiding van het damesklassement. De ploeg dendert voorlopig met een score van 30 op 30 door de eerste klasse. Eén van de toptalenten is Marie Detruyer uit Dilbeek. “Ik ben mijn droom hier aan het waarmaken, maar ik moet ook nog veel groeien. Dus blijf ik met mijn voeten op de grond en doe ik nog meer mijn best,” aldus Marie Detruyer.

Marie is nuchter, maar geniet van het vetrouwen van trainer Jimmy Coenraets. Hij eist dat het spel vaak via haar verloopt, want Marie is een belangrijke pion in het team. “Er wordt van mij verwacht dat ik doelpunten maak, dat is assists geef en dat ik mijn spel bijbreng aan het team door heel snel te spelen. Maar ik probeer dat zo rustig mogelijk aan te pakken en mezelf te blijven,” legt ze uit.

Detruyer groeide op tussen voetballende jongens en komt uit een echte voetbalfamilie. Op haar 18de riep bondscoach Serneels haar al twee keer op voor de Red Flames en ze schopte het tot de laatste 3 voor profvoetbalster van het jaar. Haar ambitie dit seizoen is alvast om de landstitel te winnen met OHL.