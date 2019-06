2 euro per minuut parkeren in drop-offzone Zaventem

“De drop-offzone is bedoeld om vertrekkende passagiers snel te laten uitstappen”, klinkt het bij Brussels Airport. “Je mag er maar 10 minuten stilstaan en als chauffeur mag je de wagen niet verlaten.” Veel chauffeurs lappen die regel blijkbaar aan hun laars en gaan zelfs mee even de vertrekhal binnen. De slagbomen die vorig jaar werden geplaatst, brengen weinig zoden aan de dijk en daarom voert de luchthaven nu exuberant hoge tarieven in. Wie langer dan 10 minuten stilstaat in de drop-off zone, zal 10 euro moeten betalen. Per minuut die erbij komt, betaal je 2 euro extra. De nummerplaat van je wagen wordt geregistreerd, zodat je per uur maar 1 keer gebruik kunt maken van de 10 minuten gratis parkeren. Wie langer dan 10 minuten wil parkeren, kiest dus best een van de andere parkings op Brussels Airport.