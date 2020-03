20 coronabesmettingen in woonzorgcentrum Akapella

In het woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos zijn in totaal twintig mensen besmet met het coronavirus. Er zijn bijkomende maatregelen genomen.

Het klopt dat twaalf bewoners positief testen op Covid 19”, zegt Anthony Cafmeyer, van rust- en verzorgingstehuizengroep Vivalto Home.“Daarvan zijn er elf die verblijven in ons woonzorgcentrum waar 80 bewoners zijn. In onze assistentiewoningen, waar dertig bewoners in een flat verblijven, is er één bewoner die positief testte op het coronavirus. Er zijn ook acht medewerkers die Covid-19 positief testten. Eén bewoonster die al langer palliatief was, is intussen overleden. Ze was besmet maar het is niet duidelijk of ze aan het coronavirus is bezweken. Momenteel hebben alle andere mensen in het rustoord die positief testten milde symptomen. Onder de bewoners maken er enkele lichte koorts en zijn er hoestsymptomen. We nemen alle mogelijke maatregelen zoals de hogere overheid voorschrijft.”

Zo blijven alle bewoners momenteel op hun kamer. Cafmeyer: “Gezamenlijk eten mag niet meer en ook alle activiteiten werden afgelast. Bewoners met koorts worden vanzelfsprekend ook geïsoleerd op hun kamer. We gaan hier zo menselijk mogelijk mee om. Wandelingen kunnen nog gecontroleerd, contact met families gebeurt telefonisch of via sociale media.”