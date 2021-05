In de loop van 2020 registreerde Kind en Gezin 63.611 geboorten bij moeders met een woonplaats in Vlaanderen. Dat zijn er 1.087 minder dan in 2019. In Vlaams-Brabant daarentegen steeg vorig jaar het aantal geboortes licht.

In 2020 minder kinderen geboren in Vlaanderen, maar niet in Vlaams-Brabant

In 2020 registreerde Kind en Gezin in Vlaams-Brabant 11.289 geboortes, het jaar voordien waren er dat 11.251. Onze provincie is samen met Oost-Vlaanderen de enige Vlaamse provincie waar het aantal geboortes is gestegen. In Oost-Vlaanderen is de groei 0,1%, in Vlaams-Brabant 0,3%. Vlaanderen telde vorig jaar gemiddeld 1,56 kinderen per vrouw. Het is van begin jaren 2000 geleden dat dat vruchtbaarheidscijfer nog op dat niveau lag.

In Vlaanderen is bij 1 op de 3 geboortes de taal tussen moeder en kind niet het Nederlands. In Vlaams-Brabant is dat in bijna de helft van de gevallen, het hoogste percentage van alle Vlaamse provincies. In een kwart van die gevallen is Frans de taal tussen moeder en kind.