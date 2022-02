Woensdag kregen in het vaccinatiecentrum in Kampenhout-Sas 21 kinderen een halve dosis van het Moderna-vaccin, terwijl het Pfizer moest zijn. “Het gaat om een menselijke fout”, zegt het vaccinatiecentrum. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn er geen gezondheidsrisico’s voor de kinderen.

21 kinderen krijgen per ongeluk Moderna- in plaats van Pfizer-vaccin

“Woensdagnamiddag tussen kwart voor drie en kwart voor vier kregen 21 in twee verschillende lijnen een halve dosis van het Moderna-vaccin in plaats van de voorziene dosis van Pfizer”, legt burgemeester van Kampenhout Kris Leaerts uit. “We nemen deze situatie zeer ernstig en brachten de Vlaamse en federale overheid en het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) meteen op de hoogte. Intussen heeft AZG, in samenspraak met de producent en het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), bevestigt dat er geen gezondheidsrisico is voor de betrokken kinderen." Het Agentschap Zorg en Gezondendheid raadt de ouders wel aan om een paar weken extra waakzaam te zijn.

Waar het precies is fout gelopen, is nog niet duidelijk. “Het gaat om een menselijke vergissing”, zegt Leaerts. “De medewerkers van het vaccinatiecentrum zijn aangeslagen. We begrijpen dat ouders hierover ongerust zijn. Wie vragen heeft, kan zaterdag- en zondagnamiddag contact opnemen met het vaccinatiecentrum via het nummer 016 36 10 36 of een mail te sturen naar vaccinatiecentrum@kampenhout-sas.be.” De gemeentebesturen en de verantwoordelijken van het vaccinatiecentrum zullen de zaak intern evalueren."

"Dit is ongehoord"

Ondanks de geruststellende woorden van het Agentschap Zorg en Gezondheid, zit de schrik er bij de kinderen en hun familie goed in. "Wat gebeurd is, is gebeurd", zegt Walter Cnops, opa van Jelle, een jongen van 11 die een verkeerd vaccin kreeg toegediend. "We kunnen het vaccin er niet meer uithalen. Maar dat er ons wordt gezegd 'hou hem gewoon goed in de gaten', dat gaat er bij mij niet in. Ik begrijp niet dat de betrokken kinderen niet van nabij medisch worden opgevolgd. Zoiets is ongehoord."