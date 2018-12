250 mensen houden stille wake voor Matthias

Stilte zei dinsdagavond veel meer dan woorden in Kapelle-op-den-Bos. Meer dan 250 mensen kwamen samen op de parking van het Sint-Theresiacollege om van daaruit in een stille optocht naar de Spoorwegstraat te trekken, de plaats waar Mathias vorige week vrijdag net na schooltijd op z'n fiets door een Lijnbus werd gegrepen en overleed.

De gemeenschap is in shock. De buurtbewoners eisen al jaren dat het gevaarlijke kruispunt veiliger wordt gemaakt. Maar gisterenavond was geen moment voor stoere verklaringen of wat dan ook. "Uit respect voor de familieleden van Mathias, vrienden en de hele gemeenschap leggen we geen verklaringen af. Dit is een stille optocht. Wij zijn allemaal heel erg aangeslagen", sprak buurtbewoner Ronan Christiaens op de parking van het Sint-Theresiacollege tot de gezinnen, leerlingen, vrienden, buren die waren samen gekomen.

Pastoor Jean-Marie D'hollander riep op tot een stille wake. "We zijn hier om onze solidariteit uit te drukken met Mathias, zijn ouders, zijn zus en vrienden. Deze stille wake is een teken van verbondenheid. We dragen hem meer dan ooit een warm hart toe," aldus de pastoor.

Op de plaats van het ongeval werden bloemen, kaarsjes en boodschappen neergelegd.