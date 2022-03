26.000 kijklustigen voor zondagsstoet: “Bijzonder druk, maar nergens overrompeling”

Na twee jaar wachten is de zondagsstoet door de Halse binnenstad getrokken. Zoals verwacht kwamen heel wat mensen een kijkje nemen, ook door het goede weer. “Het volk was goed verspreid over het hele parcours. Op Nederhem en het Possozplein was het bijzonder druk maar nergens was er sprake van een totale overrompeling”, zegt woordvoerder van de stad Halle Jellina Vanderheijden.