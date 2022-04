275 verschillende diersoorten leven in Hallerbos

Het Hallerbos is meer dan 622 hectare groot en is daarmee een van de grootste bossen inVlaanderen. Dankzij het Plan Boommarter, een samenwerking tussen Plan Boommarter, een initiatief van Agentschap voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, stad Halle, Natuurpunt en Natuurgidsen Zuidwest-Brabant, groeide het bos met 10 procent de voorbije jaren. Bedoeling is om zo de boskernen in het zuiden van Halle met het Hallerbos te verbinden.

Een studiebureau onderzocht het afgelopen jaar hoeveel verschillende diersoorten er leven in het Hallerbos. “Er werden maar liefst 275 verschillende diersoorten uit 12 groepen aangetroffen, waaronder de vos, bunzing, wezel, bosmuis en eekhoorn. Belangrijke doelsoorten van het ecoduct zijn onder andere de ree, de hazelworm en de vleermuizen, soorten die al sinds oudsher in Vlaanderen voorkomen maar het erg moeilijk hebben in onze sterk versnipperde regio”, zegt Steven Vanonckelen, projectleider van het onderzoek. De studie toont ook aan dat er verschillende zijn in het aantal diersoorten dat je vindt aan beide kanten van de Ring. “De resultaten van het onderzoek onderstrepen de rijkdom van het bos en de noodzaak van een ecoduct dat beide delen van het bos opnieuw met elkaar verbindt”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De bouw van zo’n ecoduct wordt nu voorbereid.